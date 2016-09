Eestlaste enda Šveitsi armee nuga Ligi on olnud nii haridus- ja teadusminister, kaitseminister kui rahandusminister ning nüüd saab temast välisminister. Kui multitalent Ligi oleks Top Shopi reklaamis, siis haaraks vähegi praktilisema meelega peaminister kindlasti telefoni, et viimane enda valitsusse värvata.

Hunt Kriimsilma üheks ametiks oli autojuht. Jürgen Ligi on samuti tõeline ralliäss, sest möödunud aasta näitas, et mehel on täiesti olemas oskused raudsuksut lubatud piirkiirusest kiiremini Maarjamaa teedel ruunata. Tollase haridus- ja teadusministri jalg langes 2015. aastal lausa kahel korral pedaalile nii raskelt, et võsavillem pidi politsei käest sugeda saama. Julge hundi rind on aga rasvane - julged teha, julge ka Facebooki seinal üles tunnistada. Seda Ligi ka tegi ning vabandas hiljem avalikult.