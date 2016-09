Keskerakond, IRL ja Vabaerakond ei näe võimalust enne valimiskogu Marina Kaljuranda toetama asuda, vahendas ERRi uudisportaal.

Keskerakonna aseesimehe Jaanus Karilaiu sõnul on Kaljurand Reformierakonna tagatoakandidaat, kes mängib teadlikult ohvrit. IRL-i esimees Margus Tsahkna ütles, et nende partei toetab endiselt Allar Jõksi.

Ainuke parlamendierakond, kellega Kaljurand nüüd niiöelda iseseisva kandidaadina kohtunud on, on Vabaerakond. Selle juht Andres Herkel märkis, et Vabaerakond toetab ka pärast Kaljurannaga kohtumist endiselt Allar Jõksi.