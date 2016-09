Lavastaja Rain Rannu loodud linateos annab vaatajale võimalusele saada osa tudengite elust, kes Ameerikas raamatuid müümas käivad. Film teeb kaasa nelja noore raamatumüüja katsumusterikka teekonna teisel pool mandrit, heites pilgu nii raamatumüügitehnikatele, skeptilistele klientidele kui ka allaandmishetkedele, mis noori nende teekonnal kimbutavad. Filmi keskmes on neli raamatumüüjat: kogenud müügihunt Norris, veidi ebakindla olekuga motivatsiooniraamatute sõltlane Alan, seiklusi ihkav Anna ja eestlasest Martin, kes loodab raamatumüügiga hulga raha teenida. Eesti tudengite tõestisündinud lugudel põhinev film annab juba algusest peale aimu, et kuigi raamatumüüjatele lubatakse Ameerikas elu suurimat seiklust, ei kulge kõik siiski planeeritult. 13tunnised tööpäevad on pikad ja väsitavad, potentsiaalsed kliendid suhtuvad raamatumüüjatesse pigem negatiivse eelarvamusega. Vähemalt nii näib Martinile, kes ei suuda oma raamatuid müüa sugugi mitte nii entusiastlikult kui tema meeskonnakaaslane Norris. Kui Norris teeb enne tööle minekut kätekõverdusi, võtab külma duši ja korrutab enesekindlalt, et just täna on raamatumüügiks suurepärane päev, tekib Martinil aina suurem tahtmine alla anda. Iga päev raamatumüüjana näib kui ellujäämisretk. Keset kuuma Ameerika kõrbelinna ringi kõmpides ei tundugi ühel hetkel enam oluline, kas keegi su raamatuid tahab. Mõtteisse hiilivad palju lihtsamad probleemid: kus kohas saaks tualetti kasutada, kust saaks vett ja kuidas ometi taluda seda päevade pikkust üksiolekut? "Ameerika suve" lavastaja Rain Rannu filmi esilinastusel (LAURA OKS)

Filmilik liialdus või raamatumüüjate argipäev?

„Ameerika suvi“ näitab, kuidas erinevad inimtüübid raske katsumusega toime tulevad. Film annab kinnitust, et ühe raamatumüüja edukus sõltub sellest, kui palju ta endasse ja oma tootesse usub. Ülienesekindel Norris korrutab endale mantrana, et kõik ostavad raamatuid. Uksele koptadeski lausub ta endamisi „ma tulen sisse“ ning teeb tänu sellisele enesesisendusele ja hiilgavale müügitehnikale suurepäraseid tehinguid. Isegi raamatumüüki skeptilisel suhtuval inimesel tekib hetkeks tahtmine end Norrise kingadesse asetada ning näha, kas tema müüginipid tõesti toimivad. Kas raamatuid müües on päriselt võimalik rikkaks saada? Sama tunne tekib siis, kui raamatumüüjad pärast hommikusööki ringis tantsivad ja üksteisele laulavad, et raamatute müümiseks on suurepärane päev. See tundub filmiliku liialdusena, kuid teades inimesi, kes on tõesti raamatumüügiga tuhandeid dollareid teeninud, tuleb tõdeda, et sellise suhtumise abil need raamatud vist maha müüdigi.