Need on:

4. Lendlevad, veidi boheemlaslikust materjalist riided. Jah, need võivad olla väga trendikad, kuid pea meeles, et su tööandja ei pruugi midagi hetketrendidest teada ning peab su trendiriietust hoopis lohakaks.

3. Kontskingad, mida sa kannad heal juhul kaks korda aastas. Jalga tuleb panna need jalanõud, milles sa ennast kõige mugavamalt ja enesekindlamalt tunned, vastasel juhul paistab see sinu kõnnakust välja.

5. Kõik, mis on liiga trendikas. Jah, läikiv piloodijakk võib olla moe viimane sõna, kuid see ei tähenda, et see jätaks sinust hea mulje su tööandjatele. Pigem kanna selliseid riideid sõpradega lõunale minnes.