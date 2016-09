Õhtulehe korvpallisaates "Viies veerandaeg" olid stuudios Õhtulehe ajakirjanikud Ville Arike ja Hindrek Pärg ning külaliseks Eesti koondise abi- ja BC Kalev/Cramo peatreener Alar Varrak, kes rääkis mõlema võistkonna põnevatest tegemistest.

Varrak toonitas, et koondis on üle ootuste hästi mänginud ning pärast kahte võitu ja kaotust on Eestil hea võimalus pääseda EM-finaalturniirile. Treener analüüsib kohtumisi nii Valgevene, Portugali kui ka Poolaga ning räägib, mida kahele järelejäänud mängudes tuleb paremini teha.

BC Kalev/Cramo peatreenerina kirjeldab Varrak juba palgatud välismaalasi ning avaldab, et veel ühe korvialuse välisjõuga loodetakse kokkuleppele jõuda sellel nädalal nagu ka teiste eestlastega. Eeloleva hooaja plaanidest rääkides ütleb Varrak, et klubi ilmselt loobub EuroCupist ning sõnab, et Robert Upshaw' palkamine oli väga suur risk.