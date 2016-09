Leverkuseni Bayer - Moskva CSKA Vene klubide tugevus on läbi aegade avaldunud eelkõige koduväljakul, kus neid soosib nii publik kui hilissügisel ka kliima. Saksamaa pinnalt on CSKAl ainult kurvad mälestused - nad on kaotanud kõik seal peetud viis Meistrite liiga matši, viimati aasta eest Wolfsburgile (0:1).

Bayer seevastu kaotas UEFA võistlustel kodus viimati 2014. aasta novembris. Pärast seda on nopitud kolm võitu ja tehtud kolm viiki, sealhulgas 1:1 FC Barcelonaga.

Venemaa meistrivõistluste kuue vooru põhjal võib öelda, et CSKA tugevus on kaitse, kuid rünnak vajab teravdamist (väravate vahe 7:1). Bayeri poole pealt on hullumeelses hoos 22aastane soomlane Joel Pohjanpalo, kelle nimel on kõik neli oma klubi tabamust Bundesligas (sealhulgas Hamburgi vastu tehtud kübaratrikk).

Mängu koefitsendid Triobetis: Bayer Leverkusen 1.63 CSKA Moskva 5.4

22aastane Joel Pohjanpalo on kahe Bundesliga mänguga löönud neli väravat. (AFP / Scanpix)

Tottenham Hotspur - AS Monaco

Õieti ei saa siin Tottenhami meeletust koduväljakueelisest rääkida, sest kohtumine toimub White Hart Lane'i asemel Wembley'l. Tõsi, Tottenhamis on palju Inglismaa koondislasi, kelle jaoks rahvusstaadion pole võõras, ent siiski.

Prantsusmaa liiga keskmine tase on küll Premier League'ist selgelt kesisem, ent vürstiriigi sats on oma tugevust tänavu korduvalt tõestanud. Esmalt alistati Meistrite liiga play-off'is kaks korda Hispaania mullune neljas, Villareal (võõrsil 2:1, kodus 1:0) ning augusti lõpus murti koduliigas 3:1 maha Paris Saint-Germain. Kusjuures tolles mängus mehitas PSG keskkaitset veel nüüdseks Chelsea'sse naasnud David Luiz.

Tottenhamil käimasolevast hooajas suuri skalpe ette näidata pole, Liverpooli ja Evertoniga tehti 1:1 viik ning Crystal Palace'i ja Stoke City käest võeti kolm punkti ära.

Monaco meestele lisab ilmselt pisikese ekstramotivatsiooni möödunud hooajal Euroopa liiga alagrupitruniiri raames Inglismaal saadud 1:4 kaotus, millele oleks hädasti revanši vaja. Igatahes on see õhtu üks vingemaid vastasseise. Vähemalt paberil.

Mängu koefitsendid Triobetis: Tottenham 1.75 Monaco 4.65

Tottenhami peaproov (võõrsil Stoke City) lõppes muljetavaldava 4:0 võiduga. (Peter Nicholls)

F-alagrupp

Madridi Real - Lissaboni Sporting

Kas Realist saab esimene klubi, kes suudab Meistrite liiga nime kandva turniiri tiitlit kaitsta? Võib mürki võtta, et analoogne küsimus püstitakse iga hooaja hakul, kuni lõpuks keegi tolle märgi maha paneb.

Sporting on küll kõik neli tänavust koduliiga matši võitnud (sealhulgas 2:1 Portot), ent kõik peale kaotuse oleks nende jaoks Santiago Bernabeul hiilgav kordaminek. Ent olgu lõppskoor, milline tahes, toda mängu ümbritseb eriline aura, sest Cristiano Ronaldo imeline profikarjäär algas 2002. aastal just tollest Portugali klubist. Kui ta peaks täna skoorima, siis tõenäoliselt ta väravat ei tähista.

Ja kui tahta Sportingu šansse veel statistikaga materdada, siis: a) eelmisel Meistrite liiga hooajal võitis Real kõik kuus kodumängu väravate vahega 19:0; b) Portugali klubide saaks Bernabeult on viik ja kaheksa kaotust.

Mängu koefitsendid Triobetis: Real Madrid 1.19 Sporting CP 11.5

Täna tõenäoliselt tähistavat Cristiano Ronaldot ei näe, sest Lissaboni Sporting oli tema koduklubiks alates 12. eluaastast. (Reuters / Scanpix)

Varssavi Legia - Dortmundi Borussia

Poola jalgpalli jaoks eriline kohtumine, sest viimati osales nende sats (toosama Legia) Euroopa tugevaima klubisarja alagrupiturniiril 20 aastat tagasi. Kuigi Poola meister murdis end 32 sekka läbi kolme eelringi, polnud nende teekond veenev. Näiteks kodupubliku ees ei saadud jagu ei Iiri tšempionist Dundalkist (1:1 viik) kui Slovakkia meistrist Trencinist (0:0 viik).

Legia aktsiaid ei tõsta ka nende sooritused kodustel meistrivõistlustel. Kaheksa vooruga on kogutud vaid 9 punkti, mis annab tabelis 13. koha. Saksamaa liiga alles alustas, kuid oma nähvaka sai juba kätte ka Dortmund, kes kaotas möödunud laupäeval uustulnukale 0:1 RB Leipzigile.

Hoolimata mitmete oluliste lülide (Mats Hummels, Henrik Mhirtarjan, Ilkay Gündogan) lahkumisest peaks sakslaste jaks Legiast üle käima. Liiatigi naasis Dortmundi Mario Götze, lisaks liitus ründeosakonnaga Andre Schürrle. Kui liita sinna veel Gaboni mees Pierre-Emerick Aubameyang, siis kvaliteeti, millega Legia oma ultrafännide ees maha murda, peaks jaguma.

Mängu koefitsendid Triobetis: Legia Warszawa 9.65 Borussia Dortmund 1.31

G-alagrupp

Club Brügge - Leicester City

Ajalooline mäng, sest valitsev Inglismaa meister Leicester pole kunagi varem Meistrite liigas ega tolle eelkäijas osalenud. Küll aga on kamaluga eurokogemust nende peatreeneril Claudio Ranieril, kelle jaoks algab ses sarjas kuues hooaeg, kusjuures iga kord on ta olnud erineva klubi tüüri juures.

Kuigi Leicester kaotas suvel võtmemängijates vaid N'Golo Kante, on uus hooaeg alanud oodatult üle kivide ja kändude. Viimati häviti Anfieldil 1:4 Liverpoolile. Ent siiski tasub inglaste tänast võiduvõimalust väga arvestatavaks pidada, sest Brügge pole juba kolm vooru järjest Belgia liigas võidurõõmu maitsnud. Ja sealne tase ei kannata kindlasti Premier League'iga võrdlust. Leicester on õrn favoriit.

Mängu koefitsendid Triobetis: Club Brugge 2.90 Leicester 2.45

Kas Jamie Vardy mullune pidu jätkub tänavu Meistrite liigas? (Reuters / Scanpix)

FC Porto - FC Kopenhaagen

Porto mängib kodus, on Euroopas ülikogenud (kuues järjestikune hooaeg Meistrite liiga alagrupturniiril) ning alistas play-off ringi kordusmängus võõral väljakul AS Roma 3:0.

Taani edukaima vutiklubi on tegemist üleüldse kolmanda korraga nii kõrges mängus. Play-off ringis alistasid nad kahe mängu kokkuvõttes läbi häda 2:1 Nicosia APOELi. Porto on nii tolle kohtumise kui kogu grupi favoriit, ent suures osas Taani ja Rootsi palluritele toetuv Kopenhaagen võib sitke ja distsiplineeritud kaitse toel kodumeeskonnale palju peavalu valmistada.

Mängu koefitsendid Triobetis: Porto 1.54 FC Kopenhaagen 6.20

H-alagrupp

Olympique Lyon - Zagrebi Dinamo

Hoolimata sellest, et Dinamo üllatas möödunud hooajal kodus 2:1 võiduga, on nad iga kohtumise eel (kerged) autsaiderid. See ei tähenda, et horvaatidest üle joostaks, aga iga nende võidetud punkt lööb alagrupis kaarte segi. 16 sekka pole Horvaatia vuti totaalsel valitsejal (11 järjestikust meistritiitlit) õnnestunud kunagi jõuda.

Laupäeval lõppes Dinamol 0:1 allajäämisega NK Osijekile 23mänguline kaotuseta seeria. Koduväljakul olid nad Horvaatia liigas püsinud alistamatutena suisa 103 matši järjest!

Ent Meistrite liiga tase ja tempo on vähe teine. Liiatigi kaotas Dinamo suvel kask võtmemängijat: äärepoolkaitsja Marko Pjaca siirdus alagrupikaaslase Juventuse ridadesse ning poolkaitsja Marko Rog Napolisse.

Muide, viis aastat tagasi häbistas Lyon Dinamot viimase kodustaadionil 7:1 võiduga.

Mängu koefitsendid Triobetis: Lyon 1.62 Zagreb 5.40

Torino Juventus - Sevilla

Õhtu teine hittmäng Tottenham - Monaco kõrval. Huvitaval kombel oldi ka mullu alagrupikaaslased. Toona soosis edu kodumeeskondi: Juventus võitis oma kodus 2:0, Sevilla enda fännide ees 1:0.

Lisaks mitmetele vangerdustele koosseisus, on Sevillal ka uus peatreener. Kolm korda järjest hispaanlased Euroopa liiga triumfini viinud Unai Emery asemel võttis koha sisse 2015. aastal Tšiiliga Copa America võitnud Jorge Sampaoli.

Millise emotsiooni pakub Juventus oma fännidele täna? (Reuters / Scanpix)

Juventuse suurim suvine kaotus oli poolkaitsja Paul Pogba, kellest Manchester United tegi maailma kalleima jalgpalluri. Ent asendmusmees Miralem Pjanic, kes hiljuti hullas Bosnia koondise särgis Eesti vastu, pole (oluliselt) kehvem mees.

Tolle mängu saatuse otsustavad ilmselt pisiasjad, nagu kellegi individuaalne meisterlikkus või eksimus.