Eesti Võrkpalli Liit ja AS Eesti Meedia sõlmisid koostöölepingu, mille raames jõuavad kolme järgmise hooaja jooksul kõik olulisemad võrkpallimängud Eesti inimesteni Eesti Meedia telekanalite ja veebiportaalide kaudu.

Leping hõlmab Eesti meeste rahvuskoondise, Saja Liiga, Eesti meistri- ja karikavõistluste ning Euroopa karikasarjades osalevate klubide tele- ja veebimängude ülekandeid ja koostööd võrkpalli üldise turundamise vallas. Lisaks on AS Eesti Meedia vähemalt käimasoleva Euroopa meistrivõistluste tsükli lõpuni Eesti meeste võrkpalli rahvuskoondise peasponsor võimalusega pikendada lepingut veel kahe aasta võrra.

“Mul on väga hea meel, et Eesti Võrkpalli Liit valis koostööpartneriks ja sealhulgas meeste rahvuskoondise peasponsoriks just Eesti Meedia. Ainsa Eesti pallimänguna maailma tipptasemele jõudnud võrkpall on just see spordiala, mis peab õigustatult jõudma läbi Eesti Meedia erinevate kanalite võimalikult suure publikuni ja seda hoolimata sellest, kas mängud toimuvad kodumaal või võõrsil,” rääkis AS-i Eesti Meedia juhatuse esimees Sven Nuutmann.