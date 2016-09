Ilmselt on nii mõnigi Snapchati fänn mõelnud, et miks ei võiks mõni selle filtritest ka päriselus nägu katta. Nüüd on see võimalik!

Snapchati filtrid tõi moelavale Desiguali nime kandev bränd New York moenädalal. Nimelt olid modellidele näkku maalitud mõned kõige populaarsemad Snapchati filtritest.

Seega, ilmselt on Snapchati filtiritest saamas uus kuum iluhitt. Probleem on ainult selles, et neid ei saa poest osta, vaid igaüks peab need ise endale näkku maalima.