Lapse ema Lyndsey Shipstone oli juba viis kuud varem teatanud politseile, et tema advokaat oli eksikombel paljastanud vägivaldsele isale nende uue aadressi. Juhtumi uurimisel aga jõuti järeldusele, et keegi ei oleks saanud ennustada või takistada tüdruku tapmist. Uurimisel kahtlustati algul, et Shipstone’ide uue elukoha paljastasid pank ja lastekaitseorganisatsioon, kuid lõppkokkuvõttes jõuti järeldusele, et Alromisse sai naisele ja tütrele jälile kasutades "mitmesuguseid salajasi ja lubamatuid vahendeid“. 73leheküljelises raportis tõdeti, et sotsiaalmeedia ja interneti otsingusüsteemide ajastul on vägivalla eest põgenevatel peredel äärmiselt raske loota sellele, et nende olukoht jääks salajaseks“.