Ööl vastu tänast süttis Piirissaarel ühes mahajäetud majas tulekahju, inimesed õnnetuses viga ei saanud. Kohale sõitsid Tartu, Põlva ja Räpina päästjad. Tulekahju tekkepõhjuse peab välja selgitama politsei.

„Uurime põhjalikult, kas tuli võis valla pääseda kellegi hooletusest või tahtlikust tegevusest. Praegu teadaolevalt hoones elektrit ei olnud ning see välistab erinevatest elektriseadmetest tuleneda võivad õnnetused,“ rääkis Tartu politseijaoskonna politseikapten Anita Peiponen. Ta lisas, et iga tulekahju põhjuse uurimine on oma loomult keeruline, sest hulk tõendeid hävib.

„Praegu, kui uurimistoimingud käivad, ei ole alust siiski arvata, et tegu oleks sarisüütamisega. Varasemate tulekahjude uurimine Piirissaarel ei ole selle kahtlustamiseks samuti põhjust andnud, ent kahandab sellegipoolest arusaadavalt saarel paikneva kogukonna turvatunnet. Saame hetkel aga kinnitada, et puuduvad andmed, mis sunniks ümber hindama varasemate põlengute tekkepõhjuseid, milles süütamist ei ole tuvastatud,“ ütles Peiponen.