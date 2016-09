Laulja ja näitleja Miley Cyrus (23) sõnas ajakirjale Elle, et ta ei astu enam kunagi punasele vaibale.

"Miks ma olen punasel vaibal, kui inimesed nälgivad? Sest ma olen tähtis? Sest ma olen kuulus?" arutles Cyrus.

Hiljuti avaldas laulja, et raha ei tee teda õnnelikuks ning pahandas meelelahutuses tegutsevate inimeste rahahimu üle.

"Milleks teil seda raha vaja on? Te ei kuluta tõenäoliselt seda terve oma elu jooksul ära. Inimesed saavad kuulsaks, loovad oma kaubamärgi. Nad saavad veel kuulsamaks, et siis seda rämpsu müües endale veel rohkem raha teenida. See on katkematu ring."