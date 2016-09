Riigikogu Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsioon palub siseministeeriumilt arhiiviandmeid presidendiks kandideeriva Marina Kaljuranna Eesti kodakondsuse saamise kohta, kuigi ministeerium on teatanud, et Kaljurand on sünnijärgne Eesti kodanik.

EKRE fraktsioon esitas siseminister Hanno Pevkurile kirjaliku küsimuse, milles märgivad, et presidendi valimise seaduse järgi saab presidendiks kandideerida üksnes sünnijärgne Eesti kodanik, vahendas ERRi uudisportaal.

"Sellest seaduse nõudest kinnipidamise kontrolliks on olemas kaalukas avalik huvi, saamaks kinnitust, et Marina Kaljurand on sünnijärgne Eesti kodanik.

Selleks palume arhiiviandmeid Marina Kaljurannale Eesti kodakondsuse andmise kohta. Vastavaks kinnituseks saavad olla dokumentaalsed andmed tema vanemate ja vanavanemate kuulumise kohta Eesti kodanike hulka enne 17. juunit 1940 ning see, kas Marina Kaljurand sai kodakondsuse naturalisatsiooni korras või mõnel muul tingimusel," teatas EKRE fraktsiooni esimees Martin Helme.

Marina Kaljurand ütles esmaspäeval Eesti Päevalehes ilmunud intervjuus, et kavatseb enne valimiskogu kohtuda kõikide erakondadega, kuid välistas EKREga läbirääkimise. EKRE esimees ja presidendikandidaat Mart Helme nimetas Kaljuranna avaldust valijatele näkku sülitamiseks.

Aprillis nimetas EKRE parlamendifraktsiooni esimees Martin Helme Kaljuranna suurimaks probleemiks seda, et ta on venelane.