Mõned päevad tagasi juhtus taas sündmus, mille pärast Samsung on kutsunud inimesi üles Galaxy Note 7 telefone sulgema ja Samsungi esindusse tagastama. New Yorgis Brooklynis sai kuueaastane poiss põletada, kui kõnealune telefon tema käes plahvatas, vahendas phonearena.com.

Väikemees viidi põletushaavadega haiglasse. Tema vanaema Linda Lewis ütles, et lapselaps vaatas telefonist videosid, kui selle aku plahvatas. Lapse õnneks sai ta üsna kohe haiglast koju, kuid kardab nüüd isegi telefoni lähedal olla. Tema perekond on Samsungiga suhelnud, kuid ei ole selle kohta midagi rääkinud.

Samsungi kõneisik avaldas juhtunu üle kahetsust, ütles, et Lewise perekonna ja väikemehe heaks tehakse kõik võimalik ning et tarbijate turvalisus jääb firma kõrgeimaks prioriteediks.

Note 7 väljavahetamiseks on mitu varianti. Võimalik on saada selle vastu esialgu laenuks Galaxy J ja kui Samsung saab hakata lõpuks tarnima parandatud Note 7 versiooni, siis saab Galaxy J-i selle vastu vahetada. Teine variant on vahetada vigane telefon Galaxy S7 või Galaxy S7 Edge'i vastu. Hinnavahe hüvitatakse.

Phonearena aga meenutab, et ka kõnealuse Edge'iga on probleeme olnud ehk ühe kohtuasja teemaks on juhtum, kus vastav telefon mehe taskus plahvatas ja talle kolmanda astme põletushaavu tekitas.