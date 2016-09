Võidujooks Vabariigi Presidendi tooli nimel muutub aina vihasemaks, mida lähemale tuleb valijameeste kogu. Aga mis kandidaate, kes praegu veri ninast pingutavad, õieti ees ootab? Millised on "esimese kodaniku" olme ja hüved? On see ülemüstifitseeritud riigiasutus või kuldpuur?

"Pealtnägijale" võimaldati pääs presidendi palee ja meeskonna köögipoolele. Tema heaks töötanud inimeste esile tõstmine oli nii oluline, et ka lahkuv president Toomas Hendrik Ilves ise panustas loosse.

Saade on eetris juba homme kell 20 ETVs.