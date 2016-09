Kui sa pole kunagi seksinud, siis näib ühiskond arvavat, et su elust on midagi olulist puudu, mõtiskleb Ask Men. 20-ndates mees ja süütu – kindlasti on ta sellepärast kurb ja õnnetu. 19 meesneitsit on saladuste jagamise äpis Whisper jaganud oma mõtteid ja tundeid süütuse kohta.

1. Olen mees ja olen neitsi ja mul on olnud rohkelt võimalusi seda [süütust] kaotada, aga ootan kedagi, keda tõeliselt armastaksin, mitte tingimata abielu.

2. Olen neitsi. Ja põhjus on see, et mind seks ei huvita. Kuna olen kutt, siis võib see mõne jaoks uskumatu. Aga ma olen selle üle uhke. Olen kutt, kes eelistab seltskonda ja kaisushoidmist.