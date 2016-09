Tänavu kevadel positiivse dopinguproovi andnud venelanna Maria Sharapova kahe aastane võistluskeeld vaadatakse spordi arbitraažikohtus üle ning lõplik otsus tehakse oktoobri alguses.

Märtsis teatas Sharapova, et talle on määratud võistluskeel, kuna ta on kasutanud meldooniumit. Venelanna sõnutsi polnud ta teadlik, et mõned kuud varem meldoonium keelatud ainete nimekirja kanti.

Ravimit on kasutanud Sharapova juba 2006. aastast ja nõnda ka tänavu. Tennistile saadeti küll muudatuse kohta e-kirju, mis endise maailma esinumbri sõnutsi, olid muu rämpsposti sisse mattunud.

Sharaopvale määrati kahe aasta pikkune võistluskeeld, mille ta kaebas edasi spordi arbitraažikohtusse. Venelanne rõhub sellele, et ta ei kasutanud meldooniumit tulemuste parandamise eesmärgil.