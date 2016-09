Inimestele õigeaegse ja kvaliteetse arstiabi ning soovituste andmisel on väga oluline perearstide koostöö eriarstidega. Koostöö tõhustamiseks on perearstide jaoks loodud e-konsultatsiooni võimalus.

See tähendab, et perearstil on võimalik konsulteerida eriarstidega oma patsiendi diagnoosi täpsustamiseks ja ravi määramiseks.

E-konsultatsioon säästab patsientide aega, sest patsient ei pea ise eriarsti poole pöörduma – eriarstiga konsulteerib perearst elektroonselt ning kogu ravi toimub perearsti koordineerimisel.