Lapse sünni või haigestumise korral on vaja aega iseenda jaoks. Sellistel puhkudel on ravikindlustatutel võimalus jääda töölt eemale ning saada kodusoldud aja eest hüvitist, mille eesmärk on kompenseerida haigestumise ajal saamata jäänud töötasu.

Kui inimene haigestub ja peab seetõttu töölt eemal olema, kirjutab arst selle tõendamiseks haiguslehe. Haiguslehe saab arst kirjutada inimesele, kes on tööandja kaudu ravikindlustatud. Selle alusel maksavad tööandja ja haigekassa inimesele töövõimetushüvitist.

Oluline on meeles pidada, et töötaja enda haigestumisel kolme esimese haiguspäeva eest hüvitist ei maksta. Haigestumise, karantiini ja olme- ning liiklusvigastuse (ja viimasest tuleneva haigestumise või tüsistuse) puhul maksab alates 4. haiguspäevast hüvitist tööandja. Haigekassa hakkab hüvitist maksma alates 9. haiguspäevast.