Venemaa riikliku torujuhtmefirma Transneft otsus transiit Balti riikide kaudu lõpetada ei avalda Tallinna sadamale surt mõju, vahendas ERRi uudisportaal.

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu kinnitusel mõjutab Transnefti otsus 2018. aastaks transiit läbi Baltimaade lõpetada kõige rohkem Läti sadamaid.

"Torujuhtme kaudu transporditakse enamjaolt just heledaid naftatooteid. Nende transport vähenes juba 2015. aastal ja osaliselt ka tänavu. Meie suuremad kliendid teevad äri tumedete naftatoodetega - eelkõige masuudiga - ja seda ei transpordita torujuhtmete kaudu vaid tsisternidega, nii et selle otsuse mõju on Tallinna sadamale küllalt väike," põhjendas Kalm.

Venemaa riikliku naftatranspordiettevõtte Transneft juht Nikolai Tokarev kinnitas president Putiniga kohtudes, et 2018. aastaks lõpetatakse naftatoodete ekspordil Baltikumi sadamate kasutamine ja Venemaa naftatransiit hakkab kulgema riigi enda Läänemere-äärsete sadamate kaudu.