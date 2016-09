Eesti meistri BC Kalev/Cramo peatreener Alar Varrak käis stuudiokülalisena Õhtulehe korvpallisaates "Viies veerandaeg", kus teatas, et klubi loobub EuroCupil osalemisest.

Põhjuseks rahvusvahelise korvpalliliidu FIBA ja Euroliiga vahel käiv sõda ning FIBA kindel ähvardus võtta rajalt maha nende riikide rahvuskoondised, kelle klubid hakkavad mängima EuroCupil.

"Näiteks Leedus on asi läinud kohaliku alaliidu ja EuroCupile registreeritud klubide vahel juba kohtuni. Kalev ei taha kellegagi tülli minna ning klubist saadud viimase info kohaselt - ma ei tea, kas see on veel mitteametlik või juba ametlik - me EuroCupil ei mängi. Seda juhul, kui viimasel hetkel ei tule mingit imelist muutust ning FIBA ja Euroliiga leppimist. Eesti Korvpalliliit toetas meie püüdlusi ja üritas aidata, aga nende käed jäävad lühikeseks," rääkis Varrak.

Varrak rääkis saates peale Kalevi teemade - näiteks loodetakse sel nädalal kokkuleppele saada veel ühe välismaalasest tsentriga - pikemalt ka EM-valiksarja jätkava Eesti koondise tegemistest. "Viies veerandaeg", kus külaliseks Alar Varrak, on peagi kuulatav Õhtulehe kodulehel, SoundCloudis ja iTunesis!