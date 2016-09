Rio paraolümpiamängude avamisel püüdis pilke Iraani istevõrkpallur Morteza Mehrzadselakjani, miks? Mehe teeb eriliseks see, et tema pikkus on lausa 246 sentimeetrit!

(Erinevatel andmetel on iraanlase pikkuseks märgitud 244-250 sentimeetrit, tõde on ehk seal kusagil vahepeal.)

Veidi lühema nimega tuntud kui Morteza Mehrzad, on Iraani kõige pikem inimene. 16-aastaseseks saades oli iraanlane juba pea kahe meetrine, kui talle diagnoositi haruldane haigus nimega akromegaalia ehk liikmehiidsus. Lisaks ei kasvanud peale 15. eluaastat enam tema parem jalg, mis raskendas kõndimist.