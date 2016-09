Onni tegemiseks otsiti krundil mitmeharulist puud, lõpuks otsustati nende nurga all kõrvuti kasvavate puude kasuks.

Kui lapsed ütlesid isale, et puuonni jaoks on kõigepealt vaja plaani, siis leidis ta järgmisel hommikul oma töölaua pealt sellise paberi.

Paljud meist on lapsena unistanud puu otsas olevast onnist, sugugi mitte kõik pole seda aga endale saanud. Redditi kasutaja Cfinke lapsed aga saavad nautida oma isiklikku majakest puu otsas. Pikemat juhist saab vaadata ja lugeda siit .

Kandetaladeks on 5x30 cm prussid, need kinnitati puude külge 25 cm pikkuste ankurkruvidega. Et puud jääksid ellu, puuris mees kruvidele augud ette ja püüdis neid puudesse kinnitada võimalikult vähe.

undefined (Cfinke / Reddit)

undefined (Cfinke / Reddit)