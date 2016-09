"Ja kui mind ei valitaks – mina sellega midagi ei kaota, aga Eesti riik kaotab," räägib Eesti presidendivalimiste nn must hobune, politoloog Ilvi Jõe-Cannon.

Kas mäletate, et veel suve hakul oli neid, kes arvasid, et võiksid olla parim valik järgmiseks Eesti presidendiks? Tänaseks on asjad siiski settinud ja kandidaatide ring koomale tõmmatud. Mis muidugi ei välista üllatuskandidaate valimiskogus. Ja nagu tellitult – üks söakas daam, kes ennast Raja Teele kombel esimesena selliseks mustaks hobuseks pakub, on meil täitsa olemas.

78-aastane Jõe-Cannon elab Tallinnas Tõnismäel. Hariduselt politoloog, tänaseks pensionil, on ta otsustanud ise julgelt härjal sarvist haarata. Täpsemalt öeldes saatis ta kohe pärast presidendivalimiste luhtumist riigikogus vallavolikogude esimeestele pöördumise, kus palus kandidaadina ennast toetada.

"Nagu Ameerikas öeldi – ma viskan ka oma kübara sinna areenile ja tegingi siis seda," selgitab ta "Radarile" antud intervjuus.

