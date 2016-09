See ei seisne vaid ainult tõe rääkimises. Ausolemine sisaldab ka seda, mida sa endale ütled, kuidas eesmärke sead ja teisi inimesi kohtled. Ausolemine tähendab, et sa ei võta rohkem kui annad.

Laske ma ütlen teile ühte asja, märgib Nextluxury .com'i toimetaja Brian. Vihkan ületarbimist sama palju kui iga teinegi mees. Siinse nimestiku eesmärk on aidata sul tuvastada asju, mida sa võiksid vajada. Ei enamat ega rohkemat. Sest sisuliselt oleks ju võinud reastada ka näiteks 1000 asja, mis igal mehel võiks olla. Niisiis siinkohal 59 asja, mida mees võiks omada või mis mehel võiks olla, toodetest isiksuseomadusteni.

Üks korraliku garderoobi väga olulisi detaile on ehtsast nahast püksirihmad. Inimesed märkavad, kui sul head vööd pole, eriti kui sul muidu on seljas korralik ülikond. Üks-kaks korralikku rihma on investeering, mis kestab aastaid.

3. Raamatud

John Waters on öelnud järgneva lause: "Kui lähed kellegi koju ja tal pole raamatuid, siis ära kepi temaga."

4. Paar töösaapaid

Ükskõik, kas sul on vaja koristada tagahoovi või minna nädalasele matkale, saapaid on sul vaja.

5. Malmpann

Selles saad praadida ja küpsetada sisuliselt kõike. Korralikult valmistatud ja hooldatud pann võib kesta rohkem kui ühe inimelu aja.

5. Kokanuga

Hea kokanuga on investeering, sest kõrge kvaliteediga tera on kallis. Aga see üks hea nuga asendab terve portsu odavaid standardväitsesid.

6. Kraenurgahoidjad

Hoiavad triiksärgi krae nurgad sirgena ja krae kenasti paigas. Ja sina ei näe lohakas välja.

7. Rätsepaülikond

Igal täiskasvanud mehel peaks olema vähemalt üks kena ja tema seljas hästi istuv ülikond.

8. Villane mantel

Klassikaline, soe ja paljudes olukordades kasutatav. Ehtne vill on ka veekindel.

9. Isikupärane lõhn

See ei pea tingimata olema muskuseline või tugev – võid valida ka mõne näiteks alahinnatud lõhnaõli, mis kõnetab vaikselt sidruni või naha lõhnaga. Isikupärase lõhna leidmiseks läheb aega, ära kiirusta selle ostmisega.

10. Kondoomid

Kui sa oled seksuaalselt aktiivne mees, siis on kasulik, kui sa oled valmis vältima soovimatuid lapsi ja suguhaigusi.

11. Ülikonnakingad

Pruunid ja mustad ehk neutraalses toonis, äärmiselt vajalik jalatsipaar mehe kingakapis.

12. Aed

Isegi kui sul on lihtsalt üks pisike bonsai või paar potilille aknalaual – oma aia olemasolu muudab sind. See paneb sind rohkem märkama ning hoolitsema elava eest.

13. Korralikud joogiklaasid

Ära ole sihuke kutt, kes pakub kohtingukaaslasele või sõpradele juua taaskasutatud plastist joogitopsidest. Korralikud joogiklaasid on PEAB-olema asi.

14. Maniküürikomplekt

Õiged mehed pühendavad aega oma hügieeni eest hoolitsemisele. Küünekäärid, -tangid, viil.

15. Spordiklubi liikmekaart

Sa ei pea pidevalt rauda tõstma, aga kui sul on jõusaali kuupilet või sa suudad korrapäraselt kodus treenida, siis on see üks märke, et sa hoolid oma kehast.

16. Triikraud ja triikimislaud

Need päevad, kui emme su särke triikis ja pükse viikis, on läbi, mees.

17. Kvaliteetsed teksad

Teinekord viskavad khakipüksid üle ja korralikud teksad on alati hea asendusvariant.

18. Töö, mida teed kirega

Okei, sinust ei saanud astronauti või kauboid. Aga sul võiks olla töökoht, mis lisaks arvete maksmisele toidab ka su intellekti. Muidu tapab see sind.

19. Tulemasin

Ära mõtle sellest kui suitsetamistarbest – kui sul on tulemasin taskus, oled paljudeks olukordadeks valmis. Lõkked peab ju ka kuidagi põlema saama.

20. Huulepalsam

Kuivad ja pragunenud huuled on valusad ja näevad koledad välja.

21. Korralik kirjutusvahend

See on üks täiskasvanuks olemise märk, kui sul on selline kirjutusvahend, mida ei müüda sajakaupa ja mis pole läbipaistvast plastikust. Täidetav metallist sulepea on kvaliteeti hindava inimese märk.

22. Igapäevane ajalehe lugemise harjumus

Selles pole iialgi midagi halba, kui sa oled kursis laias ilmas toimuvaga.

23. Voodiriided

Head ja kvaliteetsed voodiriided on mugavad su ihule ning ühtlasi ka hea variant ööseks jäävatele daamidele mulje avaldamiseks.

24. Kalender

Aitab sul ähmaseid unistusi ja eesmärke fikseerida ning konkretiseerida.

25. "Krokodillid"

Käivitusjuhtmed peaksid elama iga auto pakiruumis.

26. Hügieenitarvete kott

Reisitarvete ja varustuse jaoks. Väike nahast kott või karp, kus hoida hügieeni- ja raseerimistarbeid. Kõik asjad kenasti ühes kohas.

27. Spordiriided

28. Päikeseprillid

Odavaid päikeseprille kasuta muru niites või kuueaastase sugulase toidusõjaga sünnipäeval. Superkallid ei peaks päikseprillid olema, aga veidi kvaliteetsemad ikka.

29. Smoking

Sa ei pruugi iialgi kavatseda abielluda, aga su sõbrad ja perekonnaliikmed võivad seda teha.

30. Triiksärgid

Sinised ja valged. Kantavad iga ülikonnaga. Ja vabalt ka teksadega.

31. Pass

Passi uuendamine võib aega võtta ja võib juhtuda, et sul on asja riikidesse, kus ID-kaardist ei piisa. Täiskasvanud mehel on kehtiv pass.

32. Lemmikloom

Öeldakse, et inimesed, kel pole lemmikloomi, on vaid pooleldi elus.

33. Märgraseerimiskomplekt

34. Kingade viksimise komplekt

35. Teip ja kaablisidemed

Abivahendid väga paljudes olukordades.

36. Külaliste käterätid

Üks kena žest külalistele.

37. Reisižurnaal

Taskumärkmik on hea koht, kuhu fikseerida mõtteid, infot, kontrollimist vajavaid fakte või kohti, mida võiks veel külastada.

38. Aluspesu

Hangi endale kvaliteetne aluspesu isegi siis, kui sa oled parajasti ise ainus, kes seda näeb. See on ka üks väikesi enesekindluse kasvatajaid.

39. Kena käekell

Käekell on oluline aksessuaar ja kvaliteetne käekell on kestev ning vajadusel remonditav, mitte äravisatav.

40. Julgus

Selleks ei pea lohesid tapma, et tõestada oma julgust. Julguse märk on ka see, kui sa tunnistad viga, lepid mõtlematu käitumise tagajärgedega või jääd raskes situatsioonis rahulikuks. Julgus pole bravuur.

41. Nädalavahetuse kott

42. Veiniavaja

43. Villane tekk

Peaks koos teiste hädaolukordade puhul vajalike asjadega elama su auto pakiruumis.

44. Töökindad

Kasulikud isegi siis, kui sa elad korteris – ikka võib juhtuda, et pead minema kellelegi appi hekki pügama.

45. Huumorimeel

Need, kes naudivad elu, on ka ise nauditavad – ja väga suur osa selles on huumorimeelel.

46. Hobi või spordiala

Tööga mitteseotud tegevus teeb inimesest mitmekülgsema isiku.

47. Rätsep

Mõned rõivad võivad olla iseenesest kenad, aga sinu seljas sellised, et "no nagu istuks kuidagi kah".

48. Multitööriist

Ideaalne auto kindalaekas või köögisahtlis hoidmiseks: asendamatu nendel puhkudel, kus sul pole aega minna oma tööriistakasti otsima.

49. Puusepalood

Kes peaks sihukest vajama? Sina. Isegi väikesed remonttööd võivad minna käest ära, kui sul pole seda lihtsat tööriista, mis ütleb, kas pind on sirge ja tasane või mitte.

50. Argipäevapintsak

Sobib kokku umbes kõigega ja jätab sinust vaba kuid samas täiskasvanulikuma mulje.

51. Rahakott

Viska takjaribakinnitustega vöökott minema ja hangi endale normaalne nahast rahakott.

52. Tööriistakast

Kui elad omaette, siis tead, et asjad lähevad katki, vajavad asendamist või remonti. Lisaks tahad sa ju üles riputada pilte või riiuleid.

53. Kokaraamat

Täiskasvanuks olemine tähendab, et võiks ka täiskasvanuna süüa. Aga alati ei pruugi seda oma peaga osata.

54. Mansetinööbid

Väike, aga teiste poolt väga märgatav detail.

55. Elektripardel

Alati pole aega vahu ja raseerijaga seda tööd ette võtta.

56. Spordišortsid

Näiteks jooksutrenni puhul ei sobi üle põlve ulatuvad kotjad korvpallipüksid kuidagi.

57. Ülikonnasokid

Sest ülikonna juurde ei käi valged spordisokid.

58. Taskurätik

Kui su pintsaku rinnataskust vaatab välja kenasti volditud taskurätik, on see üks selliseid detaile nagu lipsusõlm või mansetinööbid.

59. Ühevärviline lips