Eesti Patsientide Liit toetab tervishoiutöötajate nõudmist suurendada tervishoiu rahastamist.„Patsientide Liidu keskne mure tervishoiu rahastamiskriisiga seoses on, et teenuste maht ja hinnad tõusevad kiiremini, kui kogu eelarve.

Tema sõnul võiks üheks meetmeks olla transpordi hüvitiste süsteem, et tagada patsientide elementaarsed õigused.„Raviteenuse kättesaadavusel on kolm tahku: õigeaegne vajaduspõhine ravi, teenuse geograafiline kättesaadavus ja teenuse rahaline kättesaadavus. Paraku on kõik kolm tahku kreenis. Õigeaegset ravi ei suudeta tagada ja taas on ilmnenud nõukogudeaegne fenomen, et ravile saamise eelduseks on tutvused. Kogu aeg suurenevad kulutused seoses arsti juurde sõitmisega. Erinevate riskigruppide nagu eakad, madala sissetulekuga ja krooniliste haigustega inimesed, ei suuda maksta patsiendi omaosalust, mis käib neile lihtsalt üle jõu,“ kirjeldas olukorda Tammepuu.