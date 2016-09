Presidendikandidaat Allar Jõks sattus koos kampaaniameeskonnaga täna hommikul Võhma lähedal ahelavariisse.

Isamaa ja Res Publica Liidu peasekretär Tiit Riisalo postitas video avariist Facebooki ja kirjutas selle juurde: "Kampaaniarajal juhtub kahjuks ka ebameeldivaid asju. Inimesed terved, tehnika sai kannatada. Sõbrad, olge liikluses tähelepanelikud!"

Presidendikandidaat ja tema abilised jõudsid väikese hilinemisega kampaaniaüritusele kohale, kuid avariis kannatada saanud auto vajas mehaanikute abikätt.

Jõks kinnitas Õhtulehele, et ta oli ise roolis, kui tema autole tagant sisse sõideti.

"See ei ole maailma lõpp ja selliseid asju on varemgi juhtunud. Siiski tahaksin rõhutada, et inimesed, olge roolis tähelepanelikud, ärge kihutage," ütles ta.