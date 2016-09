Nadya (41) Suleman, tuntud ka kui Octomom, on tänaseks päevaks 7aastaste kaheksike ema ning minetanud oma vana nime ja töö.

"Pidin tapma Octomom'i, et päästa oma elu," kõneles 2009. aastal kaheksike ilmale toomisega üle maailma tuntuks saanud naine Daily Mailile. 14 lapse ema pani oma eluviise muutma Xanaxi üledoos, mis ta 2013. aastal "mõistusele tõi".

Natalie Sulemani 7aastased kaheksikud ning üks pisut vanem järeltulija (Natalie Suleman/Instagram)

Nüüd Natalie nime kandev naine teatab ka, et on seljataha jätnud nii strippari kui pornostaari elu. Mitmete ilukirurgide noa all käinud Natalie näeb tänasel päeval välja loomulikum kui eales varem. "Mul on nii piinlik ja häbi," kahetseb Natalie tehtut.

Hetkel on tagasi oma endise töö juures ning teenib Californias elades leiba nõunikuna. "Mitte keegi ei vihka Octomum'i nii palju kui mina," nendib ta.

(Natalie Suleman/Instagram)

Not exactly the first day (started Wednesday lol)...but close enough! #BackToSchool #ReadyForHomework #BeenALongLongSummer 😂 A photo posted by Solomon Family (#mom) (@nataliesuleman) on Aug 26, 2016 at 8:13am PDT