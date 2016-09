Kuigi lahkuminekud pole kunagi kerged, siis mõndade märkide ilmnemisel tuleb mõista, et selle suhte nimel ei tasu enam pingutada.

Kuidas saada aru, et see suhe pole enam pingutamist väärt ning ainuõige otsus on lahku minna? Sellele viitavad veebiportaali Elite Daily sõnul nii mõnedki asjad.

1. Ta on sinu jaoks ainult füüsiliselt atraktiivne.