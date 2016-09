17-aastane Eesti korvpalli tulevikulootus Kristian Kullamäe lendab täna Saksamaale, et jätkata korvpallurikarjääri sealses esiliigaklubis Gotha Oettinger Rockets.

"Tegemist on esiliiga klubiga, kelle ambitsioonid on tõusta meistriliigasse. Ja mitte siis jääda ainult meistriliigasse, vaid ka juba jõuda Euroopa korvpalli tippu. Kõik on väga professionaalne," selgitas Kullamäe ETV spordiuudistele.

"Arvan, et mu tehnilised elemendid on okeil tasemel ja mul oleks vaja nüüd massi, jõudu ja lihast juurde saada. Kui ma suudan tõestada ennast, siis ma suudan rotatsiooni väga vabalt sisse mängida," arvas noormees.

Saksamaa eluoluga kohanes korvpallitalent juba väikesena, kui isa Gert Kullamäe mängis Bambergi meeskonnas.

"Ei erine väga palju Eesti elust. Kõik tingimused on okeid. Rahvas on sõbralik, inglise keelt osatakse. Normaalne keskkond. Arvan, et suudan hakkama saada seal ja et üksi elamine ei tule mulle probleemiks," oli Kullamäe enesekindel.