David Bowie poeg Duncan Jones eitab kuuldusi, nagu oleks tema isa tuhk puistatud laiali Burning Mani festivalil Nevadas.

“See Burning Mani jutt? Mind hämmastab jätkuvalt, mida küll on inimesed võimelised tähelepanu nimel tegema ja ütlema. See pole tõsi,” kinnitas 45aastane režissöör Duncan esmaspäeval Twitteris.

Ta lisas foto Inglise kuurortlinnast Skegnessist: “Me kõik teame, et kui paps oleks tõesti tahtnud oma tuhka võhivõõraste silme all laiali puistata, siis oleks see toimunud Skegness Butlinsis ;).”

E!Newsi allikas oli väitnud, et Bowie oli oma ristilapsega pikalt rääkinud Burning Mani festivalist ja sellest, mida see sümboliseerib. Iga-aastast festivali, mida nimetatakse kogukonna- ja kunstieksperimendiks, korraldatakse Nevada kõrbe ajutiselt püstitatavas Black Rock Citys. “Davidile meeldis väga selle sõnum.”

Veebikülje väitel oli Bowie tuha laialipuistamine toimunud Templi-nimelises rajatises, kus omaksed saavad kallite kadunukestega hüvasti jätta.