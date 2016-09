Sharon Osbourne tunnistab, et varises eelmise aasta kevadel vaimselt kokku ja vajas haiglaravi.

“Pere pani mind haiglasse,” seletas Ozzy Osbourne’i abikaasa oma mullust kuupikkust puudumist jutusaate “The Talk” võtetelt. “Varisesin täiesti kokku. Ärkasin Cedars-Sinai haiglas ega saanud umbes kolm päeva mitte millestki aru . Ma ei suutnud mõelda, ma ei suutnud rääkida, ma ei suutnud mitte midagi teha. Aju lihtsalt lülitus välja,” rääkis 63aastane Sharon, kes peab terviserikke põhjuseks liigset rööprähklemist.

Abi sai Sharon grupiteraapiast ja saatusekaaslaste kogemustest. Nüüd on ta vaatamata tänavusele abielukriisile vormis. “Tunnen, et olen oma probleemi pihku saanud ja juhin teda, mitte tema mind. Nii et olen olukorra peremees.”