Paar tundi hiljem väljus Hillary Clinton kortermajast rõõmsa ja elujõulisena. Ta poseeris ajakirjanikele koos väikese fänniga ning teatas särades, et New Yorgis on kaunis päev, vahendab Metro.

Vandenõuteoreetikud usuvad, et USA demokraatide presidendikandidaat Hillary Clinton (69) on väga raskelt haige või lausa surnud ning tema eest veab presidendikampaaniat edasi dublant.

See pani aga vandenõuteoreetikud käsi kokku hõõruma ja nad on enam kui kindlad, et Chelsea Clintoni korterist väljus Hillary teisik ning presidendikandidaat ise jäi voodisse hinge vaakuma.

"See, kuidas ta majast väljus, oli liiga võlts," ütlevad kriitikud. Samuti tuuakse välja, et Hillary Clintoni teisikul on päris Hillaryst erinev nina, kõhnem kehaehitus ja nooruslikum välimus.

BREAKING!!! SOURCES TELLING ME THAT A BODY-DOUBLE WAS USED WHEN HILLARY "LEFT" CHELSEA'S APARTMENT. pic.twitter.com/6FpMhXeAeL — javier5622 (@f8cktwi37795475) September 11, 2016