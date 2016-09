Lastekaitsetöötajate parema tööalase toimetuleku ja emotsionaalselt raskete juhtumitega tegelevate spetsialistide läbipõlemise ennetamiseks on Sotsiaalkindlustusamet alustanud töönõustamisega kohalike omavalitsuste lastekaitse – ja sotsiaaltöötajatele. MTÜ Perede ja Laste Nõuandekeskus korraldab töönõustamisi kõikides Eesti maakondades. Tänavu nõustatakse ligi 300 lastekaitsetöötajat.

Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse juhi Eve Libliku sõnul on töönõustamise ehk supervisiooni eesmärgiks töötaja tööressursi taastamine, üldine toimetulek ja professionaalne areng sh tööks vajalike omaduste arendamine.

„Töönõustamisel tegelevad lastekaitsetöötajad koos superviisoriga näiteks mõne konkreetse juhtumi või siis töös üleskerkivate probleemidega, s.h. töösuhted, -keskkond, -rollid, eesmärgid või nende mõju,“ lisas Eve Liblik.

MTÜ Perede ja Laste Nõuandekeskuse juhi Ellen Vimbergi sõnul tuleb lastekaitsetöötajal igapäevaselt tegelda keeruliste ja emotsionaalselt laetud juhtumitega. „Laste ja peredega töötavatele spetsialistidele regulaarse töönõustamise käivitumise üle on meil tõeliselt hea meel. Lastekaitsetöötaja suudab abistada lastega peresid, kui on teadlik iseenda ressurssidest ja oskab end hoida tööalase läbipõlemise eest, “ lisas Ellen Vimberg.

Soovi töönõustamist saada on avaldanud ligi 300 lastekaitsega tegelevat kohaliku omavalitsuse töötajat. Selleks aastaks on planeeritud läbi viia töönõustamist ligikaudu 30-le grupile eesmärgiga, et iga grupp kohtub kahel korral. Ühes grupis on keskmiselt 10-12 osalejat. MTÜ Perede ja Laste Nõuandekeskus kaasab lastekaitsetöötajate töönõustamiste läbiviimisesse 5 superviisorit.