Ametiühingute keskliidu juhatus koguneb täna arutama Töötukassa poolt loodavaid töötust ennetavaid meetmeid, mis võivad järgmistel aastatel tuua tagasi koolipinki oma oskusi uuendama täiskasvanud töötajad. Ametiühingute hinnangul on tegu olulise muudatusega nii inimese kui majanduse seisukohast.



Ametiühingute keskliidu juhi Peep Petersoni sõnul on õppiv tööturg Eesti majandusarengu võti. „Oleme koos tööandjatega otsinud võimalust, kuidas toetada uute oskuste omandamist, nüüd oleme Töötukassa abiga selleni jõudmas. Esimesed ettevalmistavad otsused on Töötukassa nõukogus tehtud, ootame oma ühistele plaanidele valitsuse heakskiitu,“ rääkis Peterson.



Töötukassa plaanib järgmisest aastast hakata osutama aktiivseid tööturumeetmeid ka töötavatele inimestele, et parandada Eesti tööjõu kvaliteeti. Kava kohaselt hakkavad tuleva aasta maist töötukassa spetsiaalsetest koolitusprogrammidest osa saama ka töökohta omavad töötajad, kel huvi eluala vahetada või oma senises valdkonnas keerulisemat tööd teha.



Petersoni sõnul annab see lootust, et tänased töötajad kohanevad uute majandusharudega ning ühiskond tervikuna orienteerub ümber targemale ja tasuvamale tööle.



Uusi töötust ennetavaid meetmeid tulevad ametiühingujuhtidele tutvustama Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel ja juhatuse liige Reelika Leetmaa.



Lisaks töötust ennetavatele meetmetele arutab EAKL-i juhatus täna Euroopa sotsiaalõiguste samba algatust, mille eesmärk on luua võimalus Euroopa Liidu liikmesriikide tööhõive- ja sotsiaalpoliitikat hinnata ja seda tulevikus paremini ühtlustada. Samuti teevad haruliitude esindajad ülevaate sõlmitud kollektiivlepingutest.