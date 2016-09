Ridango on 2009. aasta sügisel Ühendatud Piletite AS nime all tegevust alustanud ettevõte, mis kasvas välja Eesti ID-kaarte ja Mobiil-ID-sid väljastavast aktsiaseltsist Sertifitseerimiskeskus. Tallinlased said Ühendatud Piletite toodet käega katsuda 2012. aastal, kui ühistransporti ilmusid validaatorid ja elanike taskutesse rohelised Ühiskaardid.

Samal aastal õnnestus ettevõttel siinsele meediale märkamatult võita piletisüsteemi hange ka Rootsis Gotlandil. Peagi laieneti ka teistesse Rootsi maakondadesse, Gröönimaale, Tartusse, Elroni vagunitesse ja GoBusi sõidukitesse. Praegu kombib Ridango Poola, Soome ning Norra turge.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevalehes.