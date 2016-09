Eesti Päevaleht kirjutas hiljuti, kuidas päästeamet hoiab kohti ees ootava koondamiskäsu kartuses tühjana, et siis hoopis neid kärpida, kuigi reaalselt läheneb päästjate arv kriitilisele miinimumile.

Ministeeriumid koos oma allasutustega väidavad, et esitatud tulemustes tühje kohti pole ja kõik ametipostid on alati olnud täidetud reaalsete inimestega. „Arvestati vaid neid, kes on aktiivses töö- või teenistussuhtes, siia hulka ei arvestatud lapsehoolduspuhkusel viibijaid,” ütles kärpe kohta rahandusministeeriumi avalike suhete osakonna peaspetsialist Kristina Haavala.

Arvuliselt on kõige rohkem töötajaid vähendanud haridus- ja teadusministeerium. Kommunikatsiooniosakonna asejuhataja Tarmu Kurmi sõnul on suurimad muutused otsustanud teha avalik-õiguslikud ülikoolid, kes on viimasel aastal tegelenud töökorralduse tõhustamisega.

