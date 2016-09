Läänemaa Martna valla valijamees Raimond Danilov ärritas oma erakonda "vale" otsusega. Abikaasale presidendivalimiste valimiskogusse toetushääli koguv Helle-Moonika Helme tegi erakonnakaaslasele Marina Kaljuranna toetamise pärast kurja kõne. Danilov jäi oma otsusele kindlaks, lahkus EKREst ja andis Kaljurannale toetusallkirja.

Danilovi sõnul leppisid nad juba varem seitsme Martna vallavolikogu liikmega kokku, et toetavad ühiselt kas Siim Kallase kandidatuuri või kui Marina Kaljurand peaks osalema, siis teda. "See oli meie ühine suusõnaline kokkulepe, et vähemalt esimeses voorus hääletame nii," selgitas Danilov.

