"Need valimised on tõeliselt tähtsad. Nad on tähtsad valitsusele, võimudele, presidendile ja nad kujutavad endast testi - testi ühiskonnas valitsevast meeleolust, testi enne presidendivalimisi, mis peaksid toimuma 2018. aastal, aga mille toimumisaega võidakse ka muuta, sõltuvalt ühiskonna meeleolust," kinnitab mõttekoja Chatham House analüütikult Lilia Ševtsova ERRi uudisteportaali andmetel.

"Teiseks on need valimised, mis toimuvad väga raskes majanduslikus-sotsiaalses olukorras. Rahvas on väsinud, rahvas on hakanud närveerima, rahvas ei ole rahul. Seepärast on see ka test sellele, kuidas rahvas ja ühiskond suhtub võimudesse," lisas Ševtsova.