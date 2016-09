Esmaspäeval ametisse astunud haridus- ja teadusminister Maris Lauri leiab, et hariduse rahastamist peaks suurendama, ja lubab, et järgmisel aastal tõuseb õpetajate palk kindlasti.

Täna ametisse kinnitatud Lauri rääkis "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et kui praegu on õpetajate palk umbes kümme protsenti üle keskmise ehk üle 1100 euro, siis eesmärk on jõuda 20 protsendi juurde üle keskmise, vahendab ERR.ee.

"Kindlasti on see keeruline, sest palgakasv on olnud oluliselt kiirem kui prognoositud, aga selle nimel tuleb kindlasti tööd teha," sõnas minister.

Lauri lubas, et teeb selle nimel kõik, et õpetajate palk tõuseks. "See juhtub kindlasti ka järgmisel aastal, sest see on vaitsuse tegevusprogrammis ja selle nimel valitsuse istungitel arutletakse. Esimene asi, mis mul tulebki teha, on homme valitsuse istungil tegelda nende asjadega."