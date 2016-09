Marie Vaigla kooliaasta algab suisa kahes koolis: Otsa koolis on ta viimast aastat lauluõpilane ning Gustav Adolfi muusikakoolis lauluõpetaja. Marie märgib tagasihoidlikult, et õpetajatiitliga on teda siiski veel vara pärjata, ise õpib ta laulutunde andes samavõrd kui õpilased.

"Mõtlesin, et laulutundide andmine on minu jaoks lahe väljakutse," põhjendab ansambli Frankie Animal solist Marie, miks ta otsustas lauluõpetaja ametit proovida.

"Tahan jagada lastega seda, mida soovin, et minuga jagataks. Minu jaoks on nii huvitav teada saada, millist muusikat lapsed kuulavad ja mida sellest arvavad. Me kuulame muusikat, arutame. Laulame."

Marie annab Gustav Adolfi muusikakooli laulustuudios tunde teist aastat ning senine kogemus näitab, et algklassilaste muusikamaitse on üsna üheülbaline – meeldib see, mis teistele meeldib. Ehk see, mida raadios rohkelt käiatakse.