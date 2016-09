Laupäeval nägid Eesti piirivalvurid, et Saatse saapaks kutsutaval Värska-Ulitina tee kaheksandal kilomeetril seisab sõiduauto, kuigi seal on peatumine rangelt keelatud. Auto omanikul polnud aimugi, et Venemaa piirivalvurid on temaga kaasas olnud seenelised juba kinni pidanud.

Autojuht ei saanud aru, miks maanteel seista ja metsas seeni korjata ei tohi. Piirivalvurid selgitasid, miks ei tohi, kui taskus on Venemaa viisa. Osa maanteest on ju Venemaa territooriumil ja ilma viisata siin ringi kolada kuidagi ei saa.

Piirivalvurid andsid juhtunust teada naaberriigi ametikaaslastele. Seal oli tõesti kaks naist kinni peetud. Hilisõhtul said piiriesindajate abid Saatse-Kruppa piiripunktis kokku.