Põllumehed viisid eile Toompeale 10 000 pudelit piima, et riigikogulased näeksid piltlikult, kui palju lehmi on tulnud tapamajja viia või välismaale müüa. Minister Urmas Kruuse kostis protestijatele poliitkorrektselt, et tuleb ekspordile keskenduda.

"Kas siit võib tasuta juua kaasa võtta?" uuris üks segaduses turist eile lõuna paiku Toompea lossi ees möödujatelt.

Tema tuli parlamendihoonet pildistama, ent selle asemel laiutasid ees tuhanded piimapudelid, mis olid kui joonlaua abil järjestikku maha laotatud ja katsid riigikoguesist vaibana.

Valgeid särke kandnud põllumeeste toetajate kõrval paistis silma rohkesti lipsudega mehi. Riigikogu liikmed kiirustasid sügisesele avaistungile. Mõni kippus lihtrahva ja ajakirjanikega rääkima, kuid põllumehed nõudsid kohale maaeluminister Urmas Kruuset.