Aktsiaseltsi Tallinna Vesi kliendid on firmale teatanud, et neile on helistanud vee-ettevõtte töötajatena esinenud inimesed ja öelnud, et nad soovivad tulla õhtusel ajal mitme mehega veekontrolli tegema. Firma manitseb sellistel puhkudel ettevaatusele.

Nädal tagasi teavitas pealinna vee-ettevõtet proua, kellele oli helistatud ja avaldatud soovi võtta tema elukohast veeproovi.

Prouale pakuti välja ka külastuse kellaaeg – kaheksa õhtul – ning lubati tulla kolmekesi. Naisele tundus asi kahtlane ja ta otsustas sellest teavitada firmat ja politseid.