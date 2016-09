Pühapäeva õhtul kutsuti päästjad Tallinna külje alla Männiku karjääri, kus maasturiga lõbusõitu teinud noored olid kihutanud autoga järve. Ühtäkki ütlesid maasturi pidurid üles. Juht karjus vette langedes: "Kõik autost välja! Hüpake kõik autost välja!" ja haaras tagaistmelt viieaastase poja. Lapse ema jäi autosse kinni ja uppus.

Neljast autos olnud inimesest õnnestus vaid ühel veerevast autost välja hüpata, enne kui see sumatas vette. Teised ei jõudnud. Autojuhi hea sõber Taivo (nimi muudetud) vahendab roolis olnud semu sõnu: "Auto oli vähem kui viie sekundiga vee all."

Vesi on kalda ääres üle kahe meetri sügav ja auto kandus üha kaugemale ja sügavamale.

"See kadus kohe vee alla. Ei tulnud kõne allagi, et sinna uuesti vaatama minna. Vesi on niivõrd sogane – seal ei saa silmigi lahti hoida ja kui saaks, ei näeks midagi," kirjeldab Taivo. Ka tuukril kulus tükk aega, enne kui ta leidis auto üles.