Maris Lauri kunagine klassijuhataja Veera Sibrik on rõõmsalt üllatunud, et tema õpilasest saab nüüd haridus- ja teadusminister. Staažikas koolidirektor Lauri Leesi sõnab, et Lauri võib ju olla peamiselt finantstaustaga, aga andkem talle võimalus.

Eile alustas uut hooaega riigikogu, ent veel enne avaistungit oli parlamendi Reformierakonna fraktsiooni ruumides veelgi märgilisem sündmus – partei juhatus kiitis heaks erakonna esimehe, peaminister Taavi Rõivase ettepaneku kinnitada välisministri kandidaadiks senine haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi ning haridus- ja teadusministri kandidaadiks senine riigikogu liige, varasem rahandusminister Maris Lauri.

Kui Ligi vangerdus ei tulnud üllatusena, siis Lauri oma küll, sest naine on tuntud peamiselt finantseksperdina.

"Minu jaoks on haridus alati kõige olulisem, sest see on nii indiviidide kui ka kogu ühiskonna edukuse aluseks. Kindlasti plaanin jätkata haridusmaastiku korrastamisega ja reformide lõpuleviimisega. Eesmärgiks on ka õpetajate palga tõstmine, selleks tuleb vahendid leida," märkis Lauri.