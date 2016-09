Uuringud näitavad, et tänapäeva noored seksivad märgatavamalt vähem, kui nende vanemad omal ajal.

Eriti hull on olukord näiteks Jaapanis, kuid ka Rootsi on võtnud vastu otsuse nn tsõlibaadi olukord riikliku kontrolli alla võtta.

"Seitsmesed uudised" uurisid, kuidas on noorte seksuaaleluga lood Eestis. Seksoloog Imre Rammul märkis, et kui praegu seksitakse keskmiselt kord nädalas, siis vanasti lasti armuihad valla vaata et igapäevaselt.

