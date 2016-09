"Meeletu kõrgus, oi-oi-oi," vibutab mõnusalt ümar Metsavana Arvo Saidla kõhu ette ja pea kuklasse. Sinisevalgekirju taevalaotuse all kogunevad pisikeste täppidena sookured. Nii kõrgel, et neid ainult hääle järgi tunneb. "Mis see tähendada võiks?" pärin tema üllatuse peale. "Sügav talv," vastab Arvo. "Mida kõrgemalt lendavad, seda sügavam talv, ütleb vanarahvas."

Sügavam ehk külmem ja lumerohkem, õpetab Metsavanaks hüütu Arvo Saidla Raplamaal. Ilmatark, sipelgamees ja loodusvaatleja.

Nii kõrget äralendu, kui linnud nüüd tegid (Õhtuleht käis Arvol külas eile) pole ta aga veel näinud. "Peab tuppa minema ja kirja panema… 12. september," ütleb Arvo iseendale, et meelde jääks.

Parv hakkab lõuna poole liikuma, kolmnurka joonistuvad linnud lennult. "Jõulud tulevad valged, seda ütleb sisetunne," mõtiskleb Metsavana pilguga linde saates.