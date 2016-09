12 fotot

SEGANE SURM: ­ Kuna Tupac Shakuri põrm ­tuhastati kiiresti ja avalikke matuseid polnud, hakkasid fännide seas ringlema kuulujutud, et räpistaar on endiselt elus. Kõlakad on kestnud tänini – alles hiljuti väideti, et Tupac on valmis avalikkuse ette naasma ja teeb seda õige pea. Kuid Shakuri omaaegse räpipundi The Outlawz liikmed on väitnud, et segasid matusetalitusel staari tuhka kanepiga ja suitsetasid seda. (Vida Press)