Muutusi Eesti poliitikamaastikul kajastas täna ka põhjanaabrite suurim päevaleht Helsingin Sanomat, mille artiklis nimetatakse välisminister Jürgen Ligit "roppsuuks".

Helsingin Sanomati artiklis anti ülevaade Eesti uuest välisministrist ja rõhutati sealjuures ka tema sündsusetut suuvärki. Lehes toodi välja 2014. aastal aset leidnud seik, kui toonane rahandusminister Jürgen Ligi nimetas siis haridusministriametit pidanud Jevgeni Ossinovskit "sisserändaja pojaks roosast erakonnast".

President Toomas Hendrik Ilves nimetas täna Reformierakonna kandidaadid Jürgen Ligi ja Maris Lauri vastavalt välisministri ja haridusministri ametisse.

Ligi jaoks on tegemist juba neljanda erineva ministrikohaga. "Kõik mu portfellid on tulnud mitte sellepärast, et ma oleksin ise unistanud. vaid sellepärast, et teised ei ole tahtnud või vastu võtnud," netis Ligi ja lisas, et nõuandeid loodab ta saada ministeeriumist.