Popduo Respekt sai valmis mõtlemapaneva muusikavideo laulule "Tuhat nuga selga".

Muusikavideot filmiti Lohusalus, Raplas, Türil, Tallinnas ja Türisalus ning võtted kestsid viis päeva.

(Risto Pakkonen)

Ligi 20-tunnised võttepäevad olid bändiliikmete sõnul väsitavad, aga pakkusid tegemisel kogu meeskonnale rõõmu.

(Risto Pakkonen)

Respekti laulja ja loo sõnade autor Kerdo Mölder mõtiskles oma värsket loomingut kommenteerides väga tõsistel teemadel. "Ennem, kui teeme suuri otsuseid ja elumuutusi, peame me tõsiselt mõtlema, et oma õnne nimel võime me teha kellelegi väga teravat valu. Kas need valikud on alati õiged? Aeg näitab. Nuga peab teritama selleks, et lõigata perele leiba, mitte niita armastust," rääkis Mölder.



Muusikavideo režissöör Henrik Normann lisas, et julged on need, kes tahavad muusikale pilti luua ning kiitis, et Respekt seda ka on. "Lähtun siiski seisukohast, et muusika ja sõnad on püha ja las siis pilt olla sada sõna. Varem või hiljem on see kõik ajalugu. Respekt on Eestis väga armastatud ja ma tahan, et see kestaks.Tänan kogu meeskonda ja operaator Kati Jägelit," lausus Normann.